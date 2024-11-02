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Haberler Süper Lig

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig CANLI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Sivasspor - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 13:25
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Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

11. hafta maçında Sivaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Üst üste 2 maç kazanan Yiğidolar galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Rizespor ise çıkışını devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Sivasspor'da yıldız oyuncu Rej Manaj sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Koita, Balde

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Varesanovic, Sowe

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Rizespor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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