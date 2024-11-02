Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Süper Lig CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

11. hafta maçında Sivaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Üst üste 2 maç kazanan Yiğidolar galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Rizespor ise çıkışını devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Sivasspor'da yıldız oyuncu Rej Manaj sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Koita, Balde

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Varesanovic, Sowe

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SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Rizespor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.