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Haberler Süper Lig

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi... Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 12:32
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Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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