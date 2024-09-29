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Haberler Süper Lig

Eyüpspor 3 - 2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Eyüpspor evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:16
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Eyüpspor 3 - 2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Eyüpspor evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15.dakikada Ahmet Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79.dakikada Mame Thiam kaydetti.

Gaziantep FK'nın golleri ise 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2. dakikada Emre Taşdemir'den geldi.

Eyüpspor, bu karşılaşmayla birlikte puanını 12'ye yükseltirken; Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak; Gaziantep FK ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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