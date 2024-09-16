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Haberler Süper Lig

Dostluk kazandı

Kayserispor, Eyüpspor’a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda mükemmel bir dönüşe imza atarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Dostluk kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Eyüpspor, 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 ile gitti. Burak Yılmaz'ın 41. dakikada yaptığı üç değişiklik maça resmen damga vurdu.

KAYSERISPOR PES ETMEDI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kayserispor, 64. dakikada Arif Kocaman ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada ise Duckens Nazon'un attığı golle eşitliği getirdi. Eyüpspor'da ilk golü atan Thiam, eski takımı Kayserispor'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı. Burak Yılmaz ve Arda Turan ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi. İki eski dost maç öncesi kısa bir süre sohbet ederek hasret giderdi.

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