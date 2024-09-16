Dostluk kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Eyüpspor, 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 ile gitti. Burak Yılmaz'ın 41. dakikada yaptığı üç değişiklik maça resmen damga vurdu.

KAYSERISPOR PES ETMEDI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kayserispor, 64. dakikada Arif Kocaman ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada ise Duckens Nazon'un attığı golle eşitliği getirdi. Eyüpspor'da ilk golü atan Thiam, eski takımı Kayserispor'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı. Burak Yılmaz ve Arda Turan ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi. İki eski dost maç öncesi kısa bir süre sohbet ederek hasret giderdi.