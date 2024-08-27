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Bodrum FK’den Ali Turap atağı

Galatasaray'ın altyapısında oynayan ve zaman zaman A Takım'da da görev alan sağ beki Ali Turap Bülbül'e, Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK talip oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Bodrum FK’den Ali Turap atağı

19 yaşındaki genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapıldı. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bülbül, geçen sezon ligde 3, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada boy gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GRUPLAR

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda, 0-0'ın rövanş maçında İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic ile yarın sahasında karşılaşacak olan Başakşehir, mutlak turu hedefliyor. Takımda morallerin yüksek olduğu turuncu- lacivertlilerde bugün saat 18.00'de teknik direktör Çağdaş Atan ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. St Patrick's Athletic basın toplantısı ise saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

İLHAN PALUT: ÖZÜR DİLERİZ

SÜPER Lig'de evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Rizespor, bu ağır yenilgiyi unutturmak istiyor. Taraftarlardan özür dileyen teknik direktör İlhan Palut, "Biz iyi bir takımız ve iyi bir yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Toparlanacağız ve bu maçı unutturacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İyi bir Rizespor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı gerçekten çok erken kaybettik" dedi

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