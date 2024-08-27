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Adana Demir’de Ali Yavuz etkisi

Kasımpaşa karşısında 2-0'dan geri dönüp 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da kulübeden gelen Ali Yavuz Kol, yaptığı 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Adana Demir’de Ali Yavuz etkisi

Kasımpaşa karşısında 2-0'dan geri dönüp 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da kulübeden gelen Ali Yavuz Kol, yaptığı 2 asistle maçın yıldızı oldu. Teknik direktör Valkanis, "Ali Yavuz Kol'un performansından memnunum. İki asist yaptı. Kampta da çok iyi çalıştı. Kendisi yedek değil, oyunun kaderini değiştirebilecek birisi. Çalışmaya, savaşmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

AVRUPA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Sivasspor'un Polonyalı yeni transferi Bieganski, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. 21 yaşındaki orta saha, "Sivasspor bence Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Her zaman Avrupa hedefi var. Avrupa'ya gitmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız her maça gelsin ve bizi sonuna kadar desteklesin" dedi.

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