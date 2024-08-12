Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir | CANLI (Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir | Trendyol Süper Lig)

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Rizespor - Başakşehir maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulav, Casper, Papanikolaou, Olawoyin, Verasanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Berkay, Kemen, Keny, Serdar, Figueiredo