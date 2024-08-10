Haberler Süper Lig

Çaykur Rizespor'dan 7 transfer birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'dan 7 transfer birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferleri Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan için imza töreni düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenine futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Turgut, yaptığı açıklamada, sezona birlik ve beraberlikle başlamak için çalıştıklarını söyledi.

RAMS Başakşehir ile pazartesi akşamı karşılaşacaklarını anımsatan Turgut, "Hangi takım olursa olsun Rizespor her maça kazanma ve galip gelme fikriyle çıkıyor. İnşallah geçen sene yakalayamadığımız Avrupa şansını bu sene daha çok çalışarak, eksiklerimizi tamamlayarak, daha doğru işler yaparak, daha başarılı olarak Avrupa'ya gideceğimize inanıyoruz." dedi.

Transfer sürecini çok titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok geniş kadroyla ve çok emek vererek çalıştığımız bir konu. Biz bu konuları böyle çok dillendirmiyoruz. Çok aleni açığa vurmuyoruz ki işin büyüsü ve doğası gereği öyle olması gerekiyor. Biz Çaykur Rizespor için gönlümüz ister ki dünyadaki en iyi oyuncuları getirelim. İmkanlarımız, durumumuz, şehrimiz ve olanaklarımız çerçevesinde en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Çaykur Rizespor hepimizin aşkı, sevdası, tutkusu ve hissidir. Çaykur Rizespor'u bizim gibi gönülden sevenler bunu hisseder. Çaykur Rizespor için en iyisi neyse bunu yapmaya çalışıyoruz."

Turgut, Çaykur Didi Stadı'nın da yenilendiğini ifade ederek, "Şu anda Avrupa standartlarında en üst seviyede olması gereken standartlara zeminimiz geldi. Drenajıyla ve çimiyle hepsi yenilendi. Avrupa standartları neyse o standartlarda bir sahamız oldu." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu'ya değinen Turgut, şunları kaydetti:

"Bizim altyapımızdan yetişen çok değerli, sevdiğimiz ve bu toprakların yetiştirmiş olduğu kaliteli bir evladımız. Biz bütün oyuncularımızı kardeşimiz gibi, bütün ekibimizi, takımımızı, yönetimimizi aile, kardeş gibi gördüğümüz için herkesin iyi olması bizim mutluluğumuzdur. Emirhan'ın da bu noktada Beşiktaş'ta veya gideceği başka kulüplerde en iyi şekilde oynayıp en başarılı olan oyuncuların biri olması bizi gururlandırır."

Taraftarlara da seslenen başkan Turgut, "Burası taraftarıyla, yönetimiyle ve futbolcusuyla bir aile. Bu tip günlerde beraber olması lazım. Yüreklerimizin beraber atması lazım. İnşallah çok iyi başlarsak sezon sonunda geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız. Herkesten stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırtına'nın yeni transferi şehre geldi!
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
DİĞER
Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un merak edilen son hali!
Son dakika: META yola geldi, Türkiye'nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı
Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması!
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çaykur Rizespor'dan transfer şov! Çaykur Rizespor'dan transfer şov! 22:56
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 22:41
Fırtına'nın yeni transferi şehre geldi! Fırtına'nın yeni transferi şehre geldi! 22:11
İstanbulspor galibiyetle başladı! İstanbulspor galibiyetle başladı! 21:30
Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Chiese açıklaması! 21:25
Konyaspor 3 puanı son dakikada kaptı! Konyaspor 3 puanı son dakikada kaptı! 21:17
Daha Eski
Mourinho: Fred'i özledim çünkü... Mourinho: Fred'i özledim çünkü... 21:06
Beşiktaş Samsun'da! Beşiktaş Samsun'da! 20:01
Yeni Malatya sahaya çıkmadı! Yeni Malatya sahaya çıkmadı! 19:45
Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! Beşiktaş yıldız ismi kiralıyor! 18:30
F.Bahçe - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe - A. Demirspor | İlk 11'ler belli oldu! 18:18
F.Bahçe - A. Demirspor | CANLI F.Bahçe - A. Demirspor | CANLI 18:04