Bakan Bak'tan TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."