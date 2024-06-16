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Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:24
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Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

FEDERASYONLAR VE KULÜPLERİN YENİ YIL MESAJLARI ŞU ŞEKİLDE:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

"Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramımıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Kurban Bayramı'nın 3. günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyor, milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, bizlere her daim ailemiz ve dostlarımızla bir araya gelerek paylaştığımız değerleri hatırlatmaktadır. Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı zamanda Babalar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; başta sevgili babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Beşiktaş

"Aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz."

Fenerbahçe

"Ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz."

Galatasaray

"Başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyetin ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere! Kurban Bayramınız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

"Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz en değerli zamanlardır. Kurban Bayramı da işte bu müstesna zamanlarımızdan biridir. Bu bayramlarda hem paylaşmayı, hem de dayanışmayı en üst seviyede yaşarız. Gurbetten sılaya yolculuk yaparak aile büyüklerini ziyaret edecek ve yetimleri sevindirecek her vatandaşımız bayramın bizlere sunduğu maneviyatı da en derin şekilde ruhunda hissedecektir. Gerek gurbette gerekse sılada bu coşkuyu yaşayacak değerli taraftarlarımızın kutsal bayramını kutluyorum. Kurban Bayramının ülkemize ve tüm insanlığa refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve saygılarımla."

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