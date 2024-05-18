MKE Ankaragücü 0-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankara'da sessiz gece!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Ankaragücü 40 puana yükseldi. 3 maçtır yenilmeyen Pendikspor ise 37 puana ulaştı.
Ligin 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Pendikspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
25 FARKLA KAZANMASI GEREKECEK
Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.
Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averajlık farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.
Ankaragücü, son hafta Trabzonspor'a konuk olacak.