Antalyaspor - Adana Demirspor CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Bitexen Antalyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
BİTEXEN ANTALYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Leite, Mert, Amar, Veysel, Güray, Kaluzinski, Saric, Assombalonga, Safuri, Larsson, Buksa.
Adana Demirspor: Shah, İsmail, Gravillon, Dorukhan, Burak, Atal, Tayfun, Maestro, Michut, Nabil, Mendoza.
ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekrana geliyor.