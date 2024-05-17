Haberler Süper Lig Antalyaspor - Adana Demirspor CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Antalyaspor - Adana Demirspor CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 19:56
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Antalyaspor - Adana Demirspor CANLI İZLE (Bitexen Antalyaspor - Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Bitexen Antalyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

BİTEXEN ANTALYASPOR - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Leite, Mert, Amar, Veysel, Güray, Kaluzinski, Saric, Assombalonga, Safuri, Larsson, Buksa.

Adana Demirspor: Shah, İsmail, Gravillon, Dorukhan, Burak, Atal, Tayfun, Maestro, Michut, Nabil, Mendoza.

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekrana geliyor.

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