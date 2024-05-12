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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI | Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'in ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 17:56 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 18:11
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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI | Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BİTMİYOR

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj; Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın; Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk

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