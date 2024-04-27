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Konyaspor kritik virajda
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, bugün deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yiğidolar karşısında kritik bir maça çıkacak olan Anadolu Kartalı, alt taraftan uzaklaşmak için güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Yeşil-beyazlıların, deplasmanda 3 maçtır bileği bükülmüyor.
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