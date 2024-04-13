VAR'da devrim

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig hakemlerine dijital atama gibi teknolojik devrimler yapan TFF, bir yeniliğe daha imza attı. TFF, ligin sonu yaklaşırken hakem tartışmalarının önüne geçmek için Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu. TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

DİL TÜRKÇE VE İNGİLİZCE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR devriminde, yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak. Ligin 32. haftasında bugün MKE Ankaragücü- Gaziantep FK, yarın VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve pazartesi günü oynanacak Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçlarına yabancı VAR hakemi atanacak.