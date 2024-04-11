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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri...Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:48 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:58
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, 12 Nisan Cuma günü tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

12 NİSAN CUMA:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

13 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 NİSAN PAZAR:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

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