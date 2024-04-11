Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Milliyet'te yer alan haberde ulaşılan bu kârda, Sacha Boey ve Bakambu'nun satışlarının önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Bunun, özellikle Finansal Fair Play için kulübün elini rahatlatacağı bildirildi. Kalan 3 aylık dönem için de yine kâr açıklanmasının beklendiği bildirildi.

