Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da mali yönden önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların özellikle son 9 ayda elde ettiği gelir dikkat çekti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ...
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Milliyet'te yer alan haberde ulaşılan bu kârda, Sacha Boey ve Bakambu'nun satışlarının önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Bunun, özellikle Finansal Fair Play için kulübün elini rahatlatacağı bildirildi. Kalan 3 aylık dönem için de yine kâr açıklanmasının beklendiği bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, "Futbol takımının maliyeti ortada. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kâr rakamlarını açıklaması çok önemli. Yayın gelirleri de düşmüş durumda. Buna rağmen mali yönden iyi noktaya gidiyoruz" dedi.
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