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Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da mali yönden önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların özellikle son 9 ayda elde ettiği gelir dikkat çekti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:31
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Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Galatasaray'da mali yönden olumlu gelişmeler yaşanıyor. 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 arasındaki faaliyet raporunu açıklayan sarı-kırmızılılar, 9 aylık süreçte 608 milyon lira kar ettiğini dile getirdi.

Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Milliyet'te yer alan haberde ulaşılan bu kârda, Sacha Boey ve Bakambu'nun satışlarının önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Bunun, özellikle Finansal Fair Play için kulübün elini rahatlatacağı bildirildi. Kalan 3 aylık dönem için de yine kâr açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Florya Projesi'nin başlamasından gelecek parayı Bankalar Birliği'ne aktarıp, yapılandırma anlaşmasından ayrılmak isteyen yöneticiler, yaşanan olumsuzluklara rağmen umut verici bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.

Galatasaray'dan açıklama: 608 milyon lira...

Sarı-kırmızılılar, "Futbol takımının maliyeti ortada. Şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kâr rakamlarını açıklaması çok önemli. Yayın gelirleri de düşmüş durumda. Buna rağmen mali yönden iyi noktaya gidiyoruz" dedi.

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