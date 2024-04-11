Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/2024 sezonunun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın, bonservisi Glasgow Rangers'ta bulunan efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer edeceği iddia edilmişti. Rumen futbolcunun menajeri Victor Becali, oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de 10 numara transferi...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in ayrılık ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Gheorghe Hagi'nin de oğlunun Galatasaray'a transfer olması için aracı olduğu iddia edilmişti.
Ianis Hagi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin resmi açıklama geldi.
Rumen oyuncunun menajeri Victor Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYACAK"
İspanyol ekibi Alaves'te kiralık olarak forma giyen Hagi'nin sezon sonunda Glasgow Rangers'a döneceğini söyleyen Becali, "Ianis'in durumu açık, sezon sonunda Rangers'a dönecek. Ianis, Galatasaray'a transfer olmayacak. Yıllardır Ianis'in Galatasaray'a gideceği yazılıyor ama bu konuda hiçbir zaman temas olmadı." ifadelerini kullandı.
Ianis Hagi bu sezon kiralık olarak forma giydiği Alaves ile 22 maçta süre aldı. Rumen orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Hagi'nin Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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