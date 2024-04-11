Haberler Galatasaray Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/2024 sezonunun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın, bonservisi Glasgow Rangers'ta bulunan efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer edeceği iddia edilmişti. Rumen futbolcunun menajeri Victor Becali, oyuncusunun sarı-kırmızılı kulübe transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 16:44
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MERT KILIÇ
Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sezonu zirvede noktalayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda kadrosuna eklemeler yaparak yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek istiyor.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri de 10 numara transferi...

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in ayrılık ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Gheorghe Hagi'nin de oğlunun Galatasaray'a transfer olması için aracı olduğu iddia edilmişti.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Ianis Hagi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin resmi açıklama geldi.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Rumen oyuncunun menajeri Victor Becali, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYACAK"

İspanyol ekibi Alaves'te kiralık olarak forma giyen Hagi'nin sezon sonunda Glasgow Rangers'a döneceğini söyleyen Becali, "Ianis'in durumu açık, sezon sonunda Rangers'a dönecek. Ianis, Galatasaray'a transfer olmayacak. Yıllardır Ianis'in Galatasaray'a gideceği yazılıyor ama bu konuda hiçbir zaman temas olmadı." ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Ianis Hagi bu sezon kiralık olarak forma giydiği Alaves ile 22 maçta süre aldı. Rumen orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Hagi'nin Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Ianis Hagi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.

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