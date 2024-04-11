GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan ve sezon başında bonservisi alınan yıldız forvetle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:44 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:44
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'de kiralanan Arjantinli forvet, yaptığı skor katkısıyla 2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.
Yönetim, taraftarın sevgilisi olan tecrübeli santrforun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden aldı.
Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağladığı Icardi ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezona da bomba gibi bir giriş yapan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ilerleyen haftalarda düşüşe geçti.
Son haftalarda yeniden yükselen bir grafik sergileyen 30 yaşındaki golcünün adı, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer söylentilerine karışmaya başladı.
Sezon başında adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan ve kendisine gelen astronomik teklifleri reddettiği öne sürülen Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JUVENTUS'TAN ICARDI'YE KANCA
İtalyan basını, Icardi'nin yıllarca formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Juventus'un Arjantinli golcüyü istediği yazdı.
Calciomercato.it kaynaklı haberde, Juventus'un Dusan Vlahovic'in ayrılık ihtimaline karşı Mauro Icardi'yi transfer etmeyi amaçladığı belirtildi.
Haberde Icardi'nin çalkantılı geçmişi endişelere yol açsa da Juventus'un Arjantinli forvetin takıma önemli katkı vereceğini düşündüğü vurgulandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı.
Deneyimli santrfor, 25 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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