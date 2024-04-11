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GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan ve sezon başında bonservisi alınan yıldız forvetle ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:44 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:44
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılılar, sezonun bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Aslan, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2024/2025 sezonunda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçla elde edecek bir takım kurmayı amaçlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Geçtiğimiz sezon PSG'de kiralanan Arjantinli forvet, yaptığı skor katkısıyla 2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Yönetim, taraftarın sevgilisi olan tecrübeli santrforun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinden aldı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağladığı Icardi ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Bu sezona da bomba gibi bir giriş yapan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ilerleyen haftalarda düşüşe geçti.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Son haftalarda yeniden yükselen bir grafik sergileyen 30 yaşındaki golcünün adı, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer söylentilerine karışmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Sezon başında adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan ve kendisine gelen astronomik teklifleri reddettiği öne sürülen Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

JUVENTUS'TAN ICARDI'YE KANCA

İtalyan basını, Icardi'nin yıllarca formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Juventus'un Arjantinli golcüyü istediği yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Calciomercato.it kaynaklı haberde, Juventus'un Dusan Vlahovic'in ayrılık ihtimaline karşı Mauro Icardi'yi transfer etmeyi amaçladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Haberde Icardi'nin çalkantılı geçmişi endişelere yol açsa da Juventus'un Arjantinli forvetin takıma önemli katkı vereceğini düşündüğü vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Deneyimli santrfor, 25 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Yılın transfer bombası! Icardi ezeli rakibe gidiyor

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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