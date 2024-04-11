Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, iki ezeli rakibin talip olduğu yıldız ismi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ezeli rakipleri arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verilirken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verildi.
İki takım da bu sezon yaptıkları hamlelerle hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde damga vurdu.
Fenerbahçe son iki transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred, Cengiz Ünder, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi pek çok yıldız ismi renklerine bağladı.
Galatasaray ise Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları takıma kazandırdı.
İki takım da gelecek yaz transfer döneminde yapacakları takviyelerle yeni sezona daha güçlü kadrolarla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda harekete geçen ezeli rakipler ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
ENERBAHÇE VE GALATASARAY, PAPE GUEYE'Yİ İSTİYOR
Fransız basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiğini yazdı.
5 TALİBİ DAHA VAR
L'Equipe kaynaklı Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Monaco, Brentford, Fulham, Nottingham Forest ve Burnley'in de 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.
Marsilya'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pape Gueye'nin serbest kalması halinde büyük maddi kayba uğrayacağı Başkan Pablo Longoria'nın Gueye'yi yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sıklaştırdığı ve 4 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
Ancak Senegalli yıldızın hem sezon başında hem de kışın yapılan iki teklife olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.
Aylık brüt 100 bin Euro maaş alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marsilya ile yeni sözleşme imzalamak için takımın bir diğer orta saha oyuncusu Valentin Rongier'in maaşına yakın olan aylık brüt 400 bin Euro'luk bir maaş istediği vurgulandı.
Gueye'nin olumsuz dönüşüne rağmen Marsilya'nın oyuncusuna yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.
Pape Gueye bu sezon Marsilya formasıyla 9 maça çıktı. Senegalli orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
1.89 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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