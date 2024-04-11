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Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, iki ezeli rakibin talip olduğu yıldız ismi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:16
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MERT KILIÇ
Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 maç kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Galatasaray, 31 hafta sonunda aldığı 27 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve topladığı 84 puanla zirvede bulunuyor.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ise 82 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Ezeli rakipleri arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi verilirken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verildi.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

İki takım da bu sezon yaptıkları hamlelerle hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde damga vurdu.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe son iki transfer döneminde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred, Cengiz Ünder, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi pek çok yıldız ismi renklerine bağladı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Galatasaray ise Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları takıma kazandırdı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

İki takım da gelecek yaz transfer döneminde yapacakları takviyelerle yeni sezona daha güçlü kadrolarla girmeyi hedefliyor.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Bu doğrultuda harekete geçen ezeli rakipler ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

ENERBAHÇE VE GALATASARAY, PAPE GUEYE'Yİ İSTİYOR

Fransız basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Marsilya forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiğini yazdı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

5 TALİBİ DAHA VAR

L'Equipe kaynaklı Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Monaco, Brentford, Fulham, Nottingham Forest ve Burnley'in de 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Marsilya'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pape Gueye'nin serbest kalması halinde büyük maddi kayba uğrayacağı Başkan Pablo Longoria'nın Gueye'yi yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sıklaştırdığı ve 4 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Ancak Senegalli yıldızın hem sezon başında hem de kışın yapılan iki teklife olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Aylık brüt 100 bin Euro maaş alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marsilya ile yeni sözleşme imzalamak için takımın bir diğer orta saha oyuncusu Valentin Rongier'in maaşına yakın olan aylık brüt 400 bin Euro'luk bir maaş istediği vurgulandı.

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Gueye'nin olumsuz dönüşüne rağmen Marsilya'nın oyuncusuna yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.

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