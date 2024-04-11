Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Ancak Senegalli yıldızın hem sezon başında hem de kışın yapılan iki teklife olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

Aylık brüt 100 bin Euro maaş alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marsilya ile yeni sözleşme imzalamak için takımın bir diğer orta saha oyuncusu Valentin Rongier'in maaşına yakın olan aylık brüt 400 bin Euro'luk bir maaş istediği vurgulandı.