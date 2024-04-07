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Fenerbahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 15:46
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Fenerbahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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