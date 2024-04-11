Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun, Yunan ekibiyle oynanacak karşılaşmada takip edileceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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KONFERANS LİGİ'NDE 17. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
YUNAN TAKIMLARI İLE 9. KEZ
Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK
Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Hakem Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alessandro Dudic olacak.
Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bastian Dankert, AVAR'da Lionel Tschudi görev yapacak.
Fenerbahçe'de kritik mücadeleye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı.
OOSTERWOLDE MERCEK ALTINDA
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Oosterwolde, Yunanistan'da mercek altında olacak.
22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hem milli takım yetkilileri tarafından izlenecek hem de İtalyan ekibi Roma'nın scout ekibi tarafından takip edilecek.
Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Oosterwolde, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde takıma katkı veriyor.
Piyasa değeri 11 milyon Euro civarında olan futbolcu için tekliflere açık olan yönetimin kafasındaki rakam 15 milyon Euro.
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