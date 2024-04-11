Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hem milli takım yetkilileri tarafından izlenecek hem de İtalyan ekibi Roma'nın scout ekibi tarafından takip edilecek.

Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi.