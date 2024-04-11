Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun, Yunan ekibiyle oynanacak karşılaşmada takip edileceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 09:07
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Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ilk maçında Fenerbahçe, TSİ 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler maçtan galip ayrılıp, 18 Nisan Perşembe günü sahasında oynanacak müsabaka öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

3. RANDEVU

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 269. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

KONFERANS LİGİ'NDE 17. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 16 mücadelede 11 galibiyet elde ederken, 5 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 41 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

YUNAN TAKIMLARI İLE 9. KEZ

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Hakem Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alessandro Dudic olacak.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bastian Dankert, AVAR'da Lionel Tschudi görev yapacak.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Fenerbahçe'de kritik mücadeleye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

OOSTERWOLDE MERCEK ALTINDA

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Oosterwolde, Yunanistan'da mercek altında olacak.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hem milli takım yetkilileri tarafından izlenecek hem de İtalyan ekibi Roma'nın scout ekibi tarafından takip edilecek.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldıza çifte takip! Olympiakos maçında izleyecekler

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Oosterwolde, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde takıma katkı veriyor.

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