Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Olympiakos'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik. Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!"

DİĞER
Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak’a duygusal kutlama: Seni çok seviyorum…
Son dakika: Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu
F.Bahçe'de bir sakatlık daha!
A. Efes Play-In'e kalmayı başardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!"
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması!
11 Nisan'da meydana gelen depremler!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" "Kadıköy'de avantajlı olan biziz!" 22:40
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! 22:13
Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz! 22:04
İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! İrfan Can Kahveci: İstanbul'da turu atlayacağız! 22:02
💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan) 21:52
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 21:42
Daha Eski
F.Bahçe'de bir sakatlık daha! F.Bahçe'de bir sakatlık daha! 21:36
Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! Dzeko'dan Yunan taraftarlara Türk bayraklı cevap! 21:27
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:18
Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama! 20:58
Fırtına Sivasspor maçına hazır! Fırtına Sivasspor maçına hazır! 20:38
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... 20:30