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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, cuma günü tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:29
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta başlıyor! İşte maç programı

Ligde 12 Nisan Cuma, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)

14 Nisan Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)

16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

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