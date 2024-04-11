Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Öte yandan bu sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Sergio Oliveira'nın ise takıma veda etmesi bekleniyor.

YILDIZLARLA SON MUKAVELE Gidecek oyuncuları kararlaştırmaya başlayan Cim-Bom, Fernando Muslera ve Dries Mertens ile kesin olarak yola devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.



