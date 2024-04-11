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Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı mücadelesi devam ederken bir yandan da gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Başkan Vekili Erden Timur, Okan Buruk ile yaptığı toplantının ardından bazı isimlerin ayrılıklarına karar verdiler. İşte sarı-kırmızılıların, gözden çıkardığı 5 futbolcu... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 09:19
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Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerleyen lider Galatasaray, gelecek senenin hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Verim alamadığı yabancılardan ötürü bu kez ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, önceliği yollarını ayıracağı futbolcuları belirlemeye ayırdı.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Akşam'da yer alan habere göre Cimbom, devre arasında kiralanan Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius ile yola devam etmeyecek. Sezon başında kiralanan Hakim Ziyech için nihai kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Öte yandan bu sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Sergio Oliveira'nın ise takıma veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

YILDIZLARLA SON MUKAVELE

Gidecek oyuncuları kararlaştırmaya başlayan Cim-Bom, Fernando Muslera ve Dries Mertens ile kesin olarak yola devam etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Öte yandan son iki sezondaki performansıyla adeta takımın çehresini değiştiren isimlerden Mertens de teknik ekibin mutlaka devam etmesini istediği oyuncuların başında geliyor. Belçikalı 36 yaşındaki 'maestro', futbola bir sezon daha devam etmeye karar verirse yüksek ihtimalle Galatasaray'ın teklifini de kabul edecek.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

REKOR TEKLİF BEKLENTİSİ

G.Saray'da bir de elden çıkarılmak istenmeyen ancak yüksek teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak oyuncular var. Bu isimlerin başında da milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı geliyor.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Üç isimle de kesin olarak yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, özellikle Kerem ve Barış Alper için rekor bonservis teklifi bekliyor.

Galatasaray'da yapılanma kararı! 5 isim ayrılık aşamasında...

Cimbom, yıldızlarına 'reddedilemeyecek' bir teklif gelmesi halinde oyuncularıyla vedalaşacak. Kerem, Barış Alper ve Abdülkerim'i; İngiltere ve İtalya'dan ekipler izliyor.

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