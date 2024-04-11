Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta saha hattını yenilemek olacak. Oliveira ve Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar o bölgeye sürpriz takviyeler yapacak. Cimbom, Başakşehir'de etkili performans sergileyen genç yıldız için transfer yarışına girecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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ASLAN DA HAMLEYE HAZIR
2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Torino'nun yolunu turan Emirhan'a şu anda 3 milyon Euro değer biçiliyor.
4 GOL KATKISI SAĞLADI
Emirhan İlkhan, bu sezon Başakşehir ekibiyle 29 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol attı ve 2 de asist katkısı sunmayı bildi.
İstanbul ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 1.75 boyundaki futbolcunun, Torino ile de 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce Sampdoria'da da kiralık görev alan İlkhan'ın da kariyerine yeniden Türkiye'nin büyük bir kulübünde devam etme isteği olduğu belirtiliyor.
G.Saray'ın da devreye girmesiyle transfer rekabeti yaşanacak.
Kariyerinde 87 maçı bulunan Emirhan İlkhan, 16 gol ve 8 asist de üretti.
Takvim'de yer alan habere göre, genç yıldız Emirhan İlkhan ve menajeri sezon sonunda geleceğiyle ilgili olarak önce Torino ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, geleceği adına net bir fikir verecek.
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