Haberler Galatasaray Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta saha hattını yenilemek olacak. Oliveira ve Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar o bölgeye sürpriz takviyeler yapacak. Cimbom, Başakşehir'de etkili performans sergileyen genç yıldız için transfer yarışına girecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Başakşehir'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek genç yıldız Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

ASLAN DA HAMLEYE HAZIR
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Başakşehir'deki formuyla dikkatleri üstüne çeken Emirhan İlkhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Torino ile sezon sonunda temas kuracağı ve transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

2022'de 4.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Torino'nun yolunu turan Emirhan'a şu anda 3 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

4 GOL KATKISI SAĞLADI
Emirhan İlkhan, bu sezon Başakşehir ekibiyle 29 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 2 gol attı ve 2 de asist katkısı sunmayı bildi.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

İstanbul ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 1.75 boyundaki futbolcunun, Torino ile de 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Daha önce Sampdoria'da da kiralık görev alan İlkhan'ın da kariyerine yeniden Türkiye'nin büyük bir kulübünde devam etme isteği olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

G.Saray'ın da devreye girmesiyle transfer rekabeti yaşanacak.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Kariyerinde 87 maçı bulunan Emirhan İlkhan, 16 gol ve 8 asist de üretti.

Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Takvim'de yer alan habere göre, genç yıldız Emirhan İlkhan ve menajeri sezon sonunda geleceğiyle ilgili olarak önce Torino ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, geleceği adına net bir fikir verecek.

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