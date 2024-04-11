Galatasaray Başakşehir'in yıldızını radarına aldı! Transfer savaşı kapıda

Başakşehir'de sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek genç yıldız Emirhan İlkhan ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

ASLAN DA HAMLEYE HAZIR Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Başakşehir'deki formuyla dikkatleri üstüne çeken Emirhan İlkhan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı düşündüğü ve sezon sonunda hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.