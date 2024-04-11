İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmış ancak maça U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, sahadan çekilmişti. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası TFF'nin hükmen galibiyet kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, kupa töreni için planını hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı futbolcular da hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, hatta Şanlıurfa'daki taraftarlarını eli boş göndermemek için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı.
Galatasaray camiası bir an evvel Süper Kupa için net bir karar verilmesini beklerken kupa töreni için de soru işaretleri ortaya atıldı.
Fenerbahçe karşısında 3-0 hükmen galip sayılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, pazartesi günü lige dönecek.
Aslan ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Taraftarla takım arasındaki İstanbul buluşması ise neredeyse 20 günlük bir aranın ardından Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşmasıyla gerçekleşecek.
Sarı-kırmızılı kulüp ise bu buluşmayı tam bir şölen havasına çevirmeyi hedefliyor.
PENDİKSPOR MAÇINDA KUPA TÖRENİ HEDEFLENİYOR
U19 takımıyla finale gelen Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle TFF'nin hükmen galibiyet kararını beklemek zorunda olan Galatasaray, kupa törenini Pendikspor maçında yapmayı planlıyor.
Hürriyet'in haberine göre; konuyla ilgili olarak federasyonla bir görüşme yapılacak.
TFF'den de onay çıkarsa; Pendik maçının ardından çeşitli etkinliklerle birlikte Süper Kupa zaferinin kutlanması düşünülüyor.
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