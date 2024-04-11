Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmış ancak maça U19 takımıyla çıkan sarı-lacivertliler, sahadan çekilmişti. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası TFF'nin hükmen galibiyet kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, kupa töreni için planını hazırladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 09:40
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İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Galatasaray'da gözler Süper Kupa törenine çevrildi... Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sonrası 2 Nisan'da evinde Hatay'ı konuk edip yenen sarı-kırmızılılar, ardından 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçına çıkmıştı.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Ancak sarı-lacivertliler, TFF'ye tepki göstermek için U19 takımıyla sahaya çıkmış ve Mauro Icardi'nin golü sonrasında genç yıldızlar yönetimin talimatıyla sahayı terk etmişti.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Sarı-kırmızılı futbolcular da hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, hatta Şanlıurfa'daki taraftarlarını eli boş göndermemek için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Galatasaray camiası bir an evvel Süper Kupa için net bir karar verilmesini beklerken kupa töreni için de soru işaretleri ortaya atıldı.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Fenerbahçe karşısında 3-0 hükmen galip sayılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, pazartesi günü lige dönecek.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Aslan ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Taraftarla takım arasındaki İstanbul buluşması ise neredeyse 20 günlük bir aranın ardından Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşmasıyla gerçekleşecek.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Sarı-kırmızılı kulüp ise bu buluşmayı tam bir şölen havasına çevirmeyi hedefliyor.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

PENDİKSPOR MAÇINDA KUPA TÖRENİ HEDEFLENİYOR

U19 takımıyla finale gelen Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle TFF'nin hükmen galibiyet kararını beklemek zorunda olan Galatasaray, kupa törenini Pendikspor maçında yapmayı planlıyor.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

Hürriyet'in haberine göre; konuyla ilgili olarak federasyonla bir görüşme yapılacak.

İşte Galatasaray'ın Süper Kupa planı! O maçta tören yapılacak

TFF'den de onay çıkarsa; Pendik maçının ardından çeşitli etkinliklerle birlikte Süper Kupa zaferinin kutlanması düşünülüyor.

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