Samsun'da gol yok

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Pendikspor, etkili oynadığı Samsun deplasmanında kaleci Okan Kocuk'u geçemeyince 1 puanla yetindi... Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından 37 puana yükselen Samsunspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. 30 puanlı Pendik, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

DUVAR ÖRDÜLER

Karşılaşmanın golsüz bitmesinde forvetlerin becerisinden çok her iki takımın kalecilerinin başarıl bir gününde olması etkendi. Ev sahibi Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, 17. dakikada Halil Akbunar'ın plasesini son anda kornere çelerken, 52'de Umut Nayir'e ve 86'da Diaby'e gol şansı tanımadı. Konuk Pendik'te ise kaleci Erdem, 49'da Alim Öztürk'ün, 63'te Holse'nin gollük vuruşlarında kalesinde devleşti. 27'de ise Ntcham, çizgiden topu çıkardı.

TAKIMI UYARMIŞTIM

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Maç öncesinde takımı uyardığım gibi Pendikspor tehlikeli geldi. Ancak gerek kalecimiz Okan ve gerekse şansımız bugün gol yememize engel oldu. Sahamızda da olsa haftayı 1 puanla kapatmak yine de iyidir" diye konuştu.

ÜZÜLMEZ: ÜZGÜNÜM

Pendikspor'un hocası İbrahim Üzülmez, "Milli ara sonrası çıkış yakalamak için bu maçtan 3 puanla ayrılmamız lazımdı. Ancak başaramadık, üzgünüm. Takım oyunumuz gelecek haftalar için umut verici" dedi.