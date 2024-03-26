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TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler...

Son dakika spor haberi: TFF'den MHK'nın düzenli olarak yaptığı hakem eğitim toplantısının görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili açıklama geldi. TFF, sızdırılan iç değerlendirme toplantısının 1 saat 4 dakikalık tam halini yayınladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:00
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TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler...

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendiren mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in, TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yarattı. Futbol Federasyonu, kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının görüntüsünü izinsiz yayınlamanın hukuken suç olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

İşte o açıklama...

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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