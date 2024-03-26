Haberler Fenerbahçe Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Bitexen Antalyaspor maçının MHK toplantısının görüntülerinin sızdırılmasının ardından toplantının tamamını yayınladı. Yayınlanan videoda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Oosterwolde-Fall ve sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı için yapılan yorumlar da ortaya çıktı. İşte o konuşmalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:11
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Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.

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Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Yapılan paylaşımda Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların yorumları da yer aldı. İşte o konuşmalar...

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki Jayden Oosterwolde - Fall pozisyonu için yapılan görüşme;

Pawel Gil: "Hakem direkt serbest vuruş veriyor. En iyi açılardan bakıyoruz. Tüm kameralardan izleyelim. VAR kararı değiştirmedi. Sol ayağa yapılan temas ve sol ayak altına yapılan teması bu kameradan değerlendirildi. Bu açıdan baktığımızda ilk temasın ne zaman olduğu, ceza sahasının bir miktar içi, ilk temas yukarıdan çok net. Bu kadar net bir görüntüyle VAR hakeminin devreye girip hakemin serbest vuruşu penaltıya çevirmesini bekleriz. Tüm açılardan izleyip teması görmek çok önemli."

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Hugh Dallas: "Bir defa verdiği karar son derece normal. Dışarıda vermesi çok normal. (Hakem) Cihan Aydın'dan ziyade (VAR) Erkan Engin'in doğru temas noktasını bulup doğru şekilde müdahale etmesini beklerdik."

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı için yapılan yorumlar;

Pawel Gil: "Hakem devam kararı verdi bu durumda. Ağır çekimde izliyoruz. İlk açıdan net değil. İkinci açıdan net bir kanıt yok. Üçüncü açıda da net bir kanıt yok."

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Hugh Dallas: "Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?"

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Erkan Engin: "Şu anda net bir elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an."

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Hugh Dallas: "VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Amaç objektiflik. Orada da burada da gördüğün aynı. O yüzden net olmalı. Erkan'ın 'Aa penaltı olabilir mi?' diye endişe etmesini anlıyorum ama bu görüntüyle beraber topun elle oynama olduğuna dair bir kanıt yoksa hakemi de çağırmıyoruz. Çünkü elimizde bir kanıt yok. Sahada doğal olarak senin açın görmeye mümkün değildi. Monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdin?"

Yeni kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki pozisyonların yorumları

Cihan Aydın: "Ekrana gittiğimde Erkan Ağabey bana temas anını gösterdi. 'Top ele temas ediyor' dedi. Bir açı daha verdi. Doğal olmayan konumda bir el açıklığı gösterdi. 'Direkt eline geliyor top' dedi. Öyle söyleyince penaltı kararı verdim. İlk temas noktasında durdurup gösterdi."

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