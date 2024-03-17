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Hatayspor 3-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Hatayspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Dele Bashiru ve Rivas kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 18:27
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Hatayspor 3-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Trendyol Süper Lig maçı

Hatayspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Akdeniz ekibi 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Dele Bashiru ve Rivas kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Doğukan Sinik'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu şık bir şekilde kontrol edip önüne alan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

10'uncu dakikada Kilama'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Kerim Alıcı'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

71'inci dakikada rakip takım oyuncusunun uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Görkem Sağlam'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90'ıncı dakikada takım arkadaşı Rivas'ın pasıyla soldan rakip ceza alanına giren Dele-Bashiru'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

90+2'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Rivas, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

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