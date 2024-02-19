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Süper Lig’de en başarılı yabancı teknik direktör Markus Gisdol oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig’de en başarılı yabancı teknik direktör, Samsunspor’un Alman çalıştırıcısı Markus Gisdol oldu. Gisdol, maç başına 1,61 puan ortalaması ile diğer 5 yabancı teknik direktörün önüne geçti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:12 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:14
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Süper Lig’de en başarılı yabancı teknik direktör Markus Gisdol oldu

Trendyol Süper Lig'in en başarılı yabancı teknik direktörü Samsunspor'un Alman hocası Markus Gisdol oldu. Gisdol, maç başına 1,61 puan ortalaması ile diğer 5 yabancı teknik direktörün önüne geçti.

Markus Gisdol, Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ligin 8. haftasında oturdu. Gisdol, takımı 7. haftada devraldığında Samsunspor 1 puanla ligin son sırasında yer alıyordu. İlk iş olarak 5'li defans oynayan takımın dizilişini ve oyun anlayışını değiştiren Alman hoca, art arda başarılı sonuçlar alarak 26. hafta sonunda Karadeniz temsilcisini ateş hattından uzaklaştırarak orta sıralara getirdi. Gisdol, aldığı iyi sonuçlarla da adını ligdeki en iyi teknik direktörler arasına yazdırdı.

Samsunspor'un başında 18 Süper Lig müsabakasına çıkan Markus Gisdol, bu maçlarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puan topladı. Gisdol yönetiminde rakip filelere 25 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Markus Gisdol, ligin son sırasında devraldığı Samsunspor'u aldığı başarılı sonuçlarla puan tablosunda orta sıralara kadar yükseltti.

MAÇ BAŞINA 1.61 PUAN ORTALAMASI

Samsunspor'un 54 yaşındaki Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde maç başına topladığı 1,61 puan ortalaması ile birçok teknik direktörü geride bıraktı. Alman çalıştırıcı aynı zamanda ligdeki en yüksek puan ortalamasına sahip yabancı teknik direktör olarak da dikkat çekti. Süper Lig'de takım çalıştıran 6 yabancı teknik direktörden en yüksek puan ortalamasına sahip hoca Markus Gisdol oldu. Maç başına 1,61 puan ortalaması tutturan Markus Gisdol'u, Beşiktaş'ın Portekizli hocası Fernando Santos (6 maç ve 1,33 puan ortalaması), Gaziantep FK'nın Rumen hocası Marius Şumudica (21 maç ve 1,29 puan ortalaması), Pendikspor'un Portekizli hocası Ivo Vieira (18 maç 1,22 puan ortalaması), Konyaspor'un Bosnalı hocası Fahrudin Omerovic (5 maç 1,20 puan ortalaması) ve Fatih Karagümrük'ün Gürcü hocası Shota Arveladze (11 maç 1 puan ortalaması) takip etti.

Süper Lig'de 26. hafta sonunda 30 puanı bulunan Samsunspor, ligde kalan 12 maçta kendi sahasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor ile deplasmanda ise Başakşehir, Hatayspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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