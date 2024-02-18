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Gaziantep FK 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:15
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Gaziantep FK 1-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK'nın golünü 83. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti. Yılport Samsunspor'un golü 90. dakikada Lubo Satka'dan geldi.

Samsunspor puanını 30 yaptı. Gaziantep FK ise 28'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.

30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Muja'nın ceza sahası hemen dışı sağ çaprazdan sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

58. dakikada Samsunspor'un kullandığı korner sonrası savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Dragus'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

83. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Sorescu'nun şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Ogün Özçicek gelişene vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

90+2. dakikada sağ kanattan ortada Ercan Kara'nın kafayla indirdiği topu Satka tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-1

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