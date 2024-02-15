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Süper Lig'den 3 kulübe TFF'den zemin uyarısı!

Son dakika spor haberleri... TFF, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması uyarısında bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:55
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Süper Lig'den 3 kulübe TFF'den zemin uyarısı!

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Kayserispor'un da bulunduğu 3 Süper Lig takımına uyarıda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu, saha zeminleri bozuk olan Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadı'nın zemininin düzeltilmesi noktasında çalışmalara başlıyor. Bu hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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