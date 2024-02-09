Ara transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'deki tüm transferler ve detaylar...

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ve 29 gün süren ara transfer dönemi kapandı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüpten 19'u kadrosuna en az bir oyuncu dahil etti.Ara transferde 19 kulüp 87 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

EN HAREKETLİ TAKIM ADANA DEMİRSPOR

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.

En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

ANTALYASPOR TRANSFER YAPMADI

Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu.

Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.

YAPILAN TÜM TRANSFERLER

Süper Lig takımlarının ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şöyle:

Yukatel Adana Demirspor: Jose Rodriguez, Stivan Mendoza, Abat Aymbetov, Breyton Fougeu, Nabil Alioui, Milad Mohammadi, Maestro, Motez Nourani, Youcef Atal

Corendon Alanyaspor: Ui-Jo Hwang, Ahmed Hassan, Daniel Kehinde Akinlosotu

RAMS Başakşehir: Josef De Suoza, Davidson, Olivier Kemen, Hamza Ljukovac

Beşiktaş: Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati

Çaykur Rizespor: Muammer Sarıkaya, Canberk Yurdakul, Ozan Koç, David Akintola

VavaCars Fatih Karagümrük: Andrea Bertolacci, Koray Günter, Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Emre Mor, Salvotore Sirigu, Marcos Vinicius Amaral Alves

Fenerbahçe: Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun

Galatasaray: Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Serge Aurier

Gaziantep FK: Aliou, Deian Sorescu, Halil Bağcı, Brian Acosta, Jamiro Monteiro

Atakaş Hatayspor: Doğukan Sinik, Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel, Halil Dervişoğlu, Rui Pedro

İstanbulspor: Emrehan Gedikli

Kasımpaşa: Emre Gedik, Trazie Thomas, Jackson Porozo, Oğulcan Çağlayan, Loret Sadiku, Rochinha

Mondihome Kayserispor: Duckens Nazon, Otabek Shukurov, Mehdi Bourabia

TÜMOSAN Konyaspor: Valon Ethemi, Anderson Niangbo, Emmanuel Boateng, Filip Damjanovic, Bouly Sambou, Jakup Slowik, Alassane Ndao, Teenage Hadebe

MKE Ankaragücü: Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş, Christian Bassogog, Abdurrahim Dursun

Siltaş Yapı Pendikspor: Umut Nayir, Badou Ndiaye, Mame Thiam

Yılport Samsunspor: Benito Raman, Muammer Yıldırım, Arbnor Muja

EMS Yapı Sivasspor: Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Djordje Nikolic, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Hüseyin Arslan

Trabzonspor: Thomas Meunier

TERCİHLER YABANCIDAN YANA

Trendyol Süper Lig takımları, ara transferde yabancı oyuncuya yöneldi.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.

EN FAZLA SENEGALLİ VE ARNAVUT

Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.

Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.

Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.

8 KULÜBÜN TÜM TERCİHİ YABANCI

Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.

Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana temsilcisi 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.

Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.

Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.

YAŞ ORTALAMASI 27,2

Trendyol Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

Alınan futbolcuların yaş ortalaması 27,2 oldu.

2 KULÜP TECRÜBEYE YÖNELDİ

Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendiren 2 kulübün transfer yaş ortalaması 30 ve üstü olması dikkati çekti.

Kadrosuna birden fazla oyuncu katan takımlar arasında Siltaş Yapı Pendikspor'un transfer ettiği oyuncuların yaş ortalaması 31,33 oldu. İstanbul temsilcisi, transferleri en yüksek yaş ortalaması olan kulüp konumunda olurken Fenerbahçe ise 31,25 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

EN GENCİ RİZE

Çaykur Rizespor, transferlerinde en düşük yaş ortalaması yakalayan kulüp oldu.

Ara transferde dört futbolcuyu kadrosuna dahil eden Karadeniz temsilcisinin transferlerinin yaş ortalaması 24,5'te kaldı

EN GENÇ VE EN YAŞLI

İkinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan en yaşlı futbolcu Salvotore Sirigu oldu.

Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Sirigu, 37 yaşla ara transferin en yaşlı oyuncusu konumunda. Sirigu'yu Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci izledi.

En genç futbolcu ise 6 Ocak 2004 doğumlu Yukatel Adana Demirsporlu Breyton Fougeu oldu.