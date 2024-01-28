İlhan Palut: Takımın üzerinde olmaması gereken mental rahatlığa sahiptik!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı müsabakada Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Palut, "Çok yoğun bir periyodun son ayağıydı bugün. Ne dinlenebildik ne de antrenman yapabildik. Fikstür bizim iki maçın arasını çok kısa bir zamana sıkıştırdı. Bu bizim için negatif bir durumdu" dedi.

"İYİ BİR MAÇ KAZANMANIN TAKIMIN ÜZERİNDE OLMAMASI GEREKEN MENTAL RAHATLIĞA SAHİPTİK"

Bir önceki maçta alınan Trabzonspor galibiyetinin bugünkü maça olumsuz yansıdığını belirten İlhan Palut, "İyi bir maç kazanmanın takımın üzerinde olmaması gereken mental rahatlığa sahiptik. Bunun futbolda hiçbir zaman affı yok. Oyuna ortak olabileceğimiz anlar oldu ama lehimize çeviremedik. Dakika dakika oyuna asılmamız, geri gelmemiz gerekirken tam aksi oldu. Dakika dakika oyundan düştük. Rakibimizin üstünlüğünü bir şekilde kabul ettik. Öyle bir ikinci yarı oynadık ki; 4-0'lık skoru kabul edilebilir, daha kötüsü de olabilir diye karşılamak zorunda kaldık. Çok kötüydük. Bu konuda üzgünüz. Mental olarak, sonuç iyi olsa da kötü olsa da daha iyi ve istikrarlı olmalıyız. Ertesi maç başka bir oyun çünkü. İlk önce takımıma bunu aşılamam lazım. Zaten istediğim seviyede olmayan deplasman performansımızın bugün çok daha dibe gittiğini gördüm. Bazı takımların iç saha ve deplasman performansları bir noktaya kadar kabul edilebilir ama bizde makas maalesef çok açık. Bunu da bir şekilde çözümlemeliyiz. Karagümrük iyi oynadı, isteklilerdi, bize göre daha etkili ve dirilerdi. Bugün maçı her parametresiyle birlikte hak ettiler. Onları da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.