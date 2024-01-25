TFF'den flaş kararlar! VAR kayıtları açıklanacak

Bu projeye hakemler de sıcak bakıyor. Hemen hemen her fırsatta eleştirilerin hedefi olan hakemler; şeffaflık, verilen kararlarla ilgili olarak senaryoların önüne geçilmesi, kişilerin ve taraftarların şüphelerinin bertaraf edilmesi adına VAR konuşmalarının canlı olarak yayımlanmasına sıcak bakıyorlar.