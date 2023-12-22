Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Geri dönüyor

Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrılacak olan Josef de Souza, Türkiye'ye geri dönme hazırlığında. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

JOSEF DE SOUZA: GERİ GELİYORUM

Josef de Souza yaptığı paylaşımda "Geri geliyorum" ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcunun yaptığı bu paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Josef de Souza, Fenerbahçe formasıyla toplam 136 maça çıkıp 16 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti. Beşiktaş ile 88 maçta boy gösteren tecrübeli orta saha 9 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.