Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor
Son dakika transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, iki ezeli rakibin Juventus'un yıldızını istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle lider Fenerbahçe'nin 17 puan gerisinde bulunuyor.
Sezona İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe ise topladığı 43 puanla lider konumda.
Bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonu 1. tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakiple ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
ALEX SANDRO BOMBASI
İtalyan basını, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Alex Sandro'yu istediğini duyurdu.
Calciomercato'da yer alan haberde; iki takımın da Brezilyalı futbolcu için cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.
Alex Sandro bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta 278 dakika süre aldı.
32 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Asıl mevkisi sol bek olan Sandro, orta sahanın solu ve stoperde de görev yapabiliyor.
Alex Sandro'nun Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
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