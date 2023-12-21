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Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, iki ezeli rakibin Juventus'un yıldızını istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:54
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MERT KILIÇ
Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Takımlar sezonun ikinci yarısında kadrolarını güçlendirmek için kollarını sıvarken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle lider Fenerbahçe'nin 17 puan gerisinde bulunuyor.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Sezona İsmail Kartal yönetiminde fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe ise topladığı 43 puanla lider konumda.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonu 1. tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlarken, iki ezeli rakiple ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

ALEX SANDRO BOMBASI

İtalyan basını, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Alex Sandro'yu istediğini duyurdu.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Calciomercato'da yer alan haberde; iki takımın da Brezilyalı futbolcu için cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Alex Sandro bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta 278 dakika süre aldı.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

32 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Transferde büyük bomba! Beşiktaş ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor

Asıl mevkisi sol bek olan Sandro, orta sahanın solu ve stoperde de görev yapabiliyor.

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