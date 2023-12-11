Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadelenin son anlarına 1-0 geride giren Karadeniz ekibi, 90+7. dakikada Gaich'in attığı golle 1 puanı kurtardı. Ev sahibi ekibin golünü Morutan kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 22:14
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MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Kritik mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Morutan kaydetti. Rizespor'un golü 90+7. dakikada Gaich'ten geldi.

Ankaragücü'nde Ali Sowe 50. dakikada kırmızı kart gördü. Rizespor'da ise Emirhan Topçu 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanı 18 oldu. Çaykur Rizespor ise 22 puana ulaştı.

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