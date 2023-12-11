MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Kritik mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Morutan kaydetti. Rizespor'un golü 90+7. dakikada Gaich'ten geldi.

Ankaragücü'nde Ali Sowe 50. dakikada kırmızı kart gördü. Rizespor'da ise Emirhan Topçu 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanı 18 oldu. Çaykur Rizespor ise 22 puana ulaştı.