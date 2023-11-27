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RAMS Başakşehir - Pendikspor maçında yan hakem Cemil Tunç sakatlandı!

Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Maçın yardımcı hakemi Cemil Tunç sakatlanarak yerini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'a bıraktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 20:38 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 21:06
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RAMS Başakşehir - Pendikspor maçında yan hakem Cemil Tunç sakatlandı!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi. Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç'un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.

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