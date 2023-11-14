Usta yazardan sert hakem eleştirisi! "Savunulacak yanını gösterin"

Negatif enerji!
Deplasman rekoru falan kırıyor ama ligde galibiyet ritmini kaybeden Fenerbahçe gerçeğinin öznesi; iki maçta 5 kayıp puan. Adana Demirspor karşısında ilk yarıda maçı koparacak bir Fenerbahçe gerçeği mevcuttu. Bunda en önemli etkenin isabetsiz vuruşlar kadar Adana'daki zemin olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci yarıdaki Fenerbahçe'nin yorgunluğunu maçın öznesi yaparsak, takımlarımızı Avrupa seviyesindeki takımlarla nasıl kıyaslayacağız? "En tehlikeli yorgunluğun beyindeki yorgunluk olduğu" gerçeğine mahsuben!
Negatif enerji!
Gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe'de orta alandaki "atölye ruhu" kayboldu. Fred'in yokluğu önemli olabilir ama eksikleri doldurmanın yeri birbirine omuz vermekten geçmiyor mu? Bazı futbolcular kendine geç kaldığının farkında değil. Tadic bir maç öne çıksın da maçı döndürmek adına parmak kaldırdığını görelim.
O sihirli Szymanski'ye ne oldu da sıradanlığa dönüştü? Dzeko'nun iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Ama sahada dikkat sorunu varsa değişikliğin daha önce yapılması gerekirdi. Bir futbolcunun kaçırdığı pozisyon sonrasından İsmail Kartal'dan gördüğü tepkiyle, bu tepkiye sahadan alınırken beden diliyle karşılık vermesi düşünülmesi gereken konudur. Bu takım elbette yoluna girer ama "iyi giden bir otomobili kaldırıma çıkarmanın ne alemi vardı?" diye sormanın da zararı yoktur.