Usta yazardan sert hakem eleştirisi! "Savunulacak yanını gösterin"

Kıt kanaat mücadele eden Hatayspor'un galibiyetinde Volkan Demirel'in başarısını alkışlamak gerek. Sonuç ne olursa olsun saha kenarında efendice duran birinin her zaman öne çıkarılması gerekir. Adamlık bu topraklarda çok bulduğumuz bir şey değil çünkü. Her hafta aynı manzaraları izliyoruz. Bütün günahları hakemlerin üzerine yüklemek gibi bir niyetimiz yok ama vicdani pozisyonlarda bile adaletli davranmayanları nasıl savunalım! Kimilerine ince saz kimilerine yargısız infaz ama insaf biraz!