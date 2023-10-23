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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı saat kaçta?, ne zaman? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10
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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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