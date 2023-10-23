Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki oynanacak maç 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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