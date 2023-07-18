Haberler Süper Lig SON DAKİKA | TFF yeni sezon için yabancı kuralı kararını verdi!

SON DAKİKA | TFF yeni sezon için yabancı kuralı kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu 2023 / 2024 sezonunda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 19:02
SON DAKİKA | TFF yeni sezon için yabancı kuralı kararını verdi!

TFF'den merakla beklenen yabancı kuralı hakkında açıklama geldi: Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 8+3 kuralı devam edecek.

DETAYLAR BELLİ OLDU

TFF'nin açıklaması sonrası yabancı kuralıyla ilgili detaylar da netleşti.

2023-2024 Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre:

- Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcuyla sözleşme imzalanıp, tescil ettirilebilirler. Eğer 14 futbolcu hakkı da kullanılırsa, en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur.

- 14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

- Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. Buna ilaveten Türki Cumhuriyetler vatandaşı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan en fazla 1'i maç kadrosunda yer alabilir, sahada müsabakaya devam eden kadroda bulundurulabilir.

DİĞER
İngiltere'de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model'den teşekkür!
En mutlu gün kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu! Kurşun yağdırdılar...
Beşiktaş - Mezokövesd | CANLI
Eski G.Saraylı F.Bahçe'ye! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi belli oldu!
Başakşehir'den transfer! Resmen açıklandı
SED ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu?
Meteoroloji uzmanlarından İstanbul uyarısı: 40 dereceyi aşacak
KPSS 2023/1 tercih sonuçları sorgulama
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'den transfer! Resmen açıklandı Başakşehir'den transfer! Resmen açıklandı 19:18
Eski F.Bahçeli yıldız B.Münih'te! Eski F.Bahçeli yıldız B.Münih'te! 18:52
TFF yeni sezon için yabancı kuralını açıkladı! TFF yeni sezon için yabancı kuralını açıkladı! 18:39
Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama! Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama! 18:28
TFF'den Süper Lig'de flaş küme düşme kararı! TFF'den Süper Lig'de flaş küme düşme kararı! 18:15
Beşiktaş - Mezokövesd | CANLI Beşiktaş - Mezokövesd | CANLI 17:53
Daha Eski
Türkiye'den UEFA'ya final başvurusu! Türkiye'den UEFA'ya final başvurusu! 17:26
Eski G.Saraylı F.Bahçe'ye! Anlaşma sağlandı Eski G.Saraylı F.Bahçe'ye! Anlaşma sağlandı 17:05
F.Bahçe'ye Zaha müjdesi! F.Bahçe'ye Zaha müjdesi! 16:55
F.Bahçe Beko'nun transferi sağlık kontrolünden geçti! F.Bahçe Beko'nun transferi sağlık kontrolünden geçti! 16:46
Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! 16:43
Beşiktaş - M. Zsory maçı saat kaçta? Beşiktaş - M. Zsory maçı saat kaçta? 16:17