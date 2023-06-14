Konya’da Moreno atağı

Stanojevic yönetiminde son dönemde iyi bir çıkış yakalayan Konyaspor, yeni sezona iddialı girecek. Yeşil-beyazlılar, bu doğrultuda devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve performansından memnun kaldığı Marlos Moreno için tekrar girişimlerde bulunacak. 26 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Fransa Ligue 1'den düşen Troyes'le kontratının son yılına girdi. Anadolu Kartalı'nda 12 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.
Stanojevic yönetiminde son dönemde iyi bir çıkış yakalayan Konyaspor, yeni sezona iddialı girecek. Yeşil-beyazlılar, bu doğrultuda devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve performansından memnun kaldığı Marlos Moreno için tekrar girişimlerde bulunacak. 26 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Fransa Ligue 1'den düşen Troyes'le kontratının son yılına girdi. Anadolu Kartalı'nda 12 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.