Bashiru düellosu

Antalyaspor ve Hatayspor, Watford forması giyen Tom Dele Bashiru için karşı karşıya geldi. İngiliz basını, iki ekibin yanı sıra Sheffield Wednesday'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. Bu sezon sadece 6 maça çıkan Bashiru, gol atamazken, sadece bir kez asist yaptı. 23 yaşındaki merkez orta sahanın sözleşmesi 2025'te bitiyor.
Antalyasporve Hatayspor, Watford forması giyen Tom Dele Bashiru için karşı karşıya geldi. İngiliz basını, iki ekibin yanı sıra Sheffield Wednesday'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. Bu sezon sadece 6 maça çıkan Bashiru, gol atamazken, sadece bir kez asist yaptı. 23 yaşındaki merkez orta sahanın sözleşmesi 2025'te bitiyor.