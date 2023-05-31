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Süper Lig'de 38. ve son haftanın maç programı açıklandı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:12
Süper Lig'de 38. ve son haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

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