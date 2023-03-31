Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB - BJK derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. 27. haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Arda Güler, Diego Rossi, Joao Pedro.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Romain Saiss, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Vincent Aboubakar.

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