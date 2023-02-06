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Spor camiasından deprem sonrası başsağlığı mesajları!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası, kulüplerden başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:46
Spor camiasından deprem sonrası başsağlığı mesajları!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmıştı. Başta TFF ve 4 büyükler olmak üzere birçok kulüpten art arda başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

AFAD Hatay: 03261120000
AFAD Maraş: 03442214991
AFAD Antep: 03424281118
AFAD Adana: 03222272854
AFAD Adıyaman: 04162161231
AFAD Urfa: 04143137290
AFAD Malatya: 04223242898
AFAD Osmaniye: 03288262002

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