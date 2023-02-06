Spor camiasından deprem sonrası başsağlığı mesajları!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmıştı. Başta TFF ve 4 büyükler olmak üzere birçok kulüpten art arda başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/cXM9ieLSGK — TFF (@TFF_Org) February 6, 2023

Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/tp2jBU2Jpl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023

Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/VoYoQPgD2y — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 6, 2023

AFAD Hatay: 03261120000

AFAD Maraş: 03442214991

AFAD Antep: 03424281118

AFAD Adana: 03222272854

AFAD Adıyaman: 04162161231

AFAD Urfa: 04143137290

AFAD Malatya: 04223242898

AFAD Osmaniye: 03288262002