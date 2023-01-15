Kasımpaşa 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Haliç derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelede ev sahibi ekip, Florent Hadergjonaj'ın 30. dakikada penaltıda attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fatih Karagümrük, 51. dakikada Ibrahim Dresevic'in attığı golle durumu 1-1 yaptı. Karagümrük 61. dakikada İtalyan forvet Borini ile skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Kasımpaşa 90+10. dakikada Bahoken ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük bu sonuçla puanını 21 yaptı. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.