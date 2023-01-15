Haberler Süper Lig Kasımpaşa 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kasımpaşa 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Karagümrük, Haliç derbisinde kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele 2-2 berabere bitti. Karagümrük'ün gollerini Ibrahim Dresevic ve Borini kaydetti. Kasımpaşa golleri Florent Hadergjonaj ve Bahoken'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:11
Kasımpaşa 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Haliç derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelede ev sahibi ekip, Florent Hadergjonaj'ın 30. dakikada penaltıda attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fatih Karagümrük, 51. dakikada Ibrahim Dresevic'in attığı golle durumu 1-1 yaptı. Karagümrük 61. dakikada İtalyan forvet Borini ile skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Kasımpaşa 90+10. dakikada Bahoken ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük bu sonuçla puanını 21 yaptı. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.

DİĞER
Afra Saraçoğlu’ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu’nun eğlendiği görüntü, “Ne afra kalmış ne tafra” dedirtti
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"
Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep FK savunmasından büyük hata!
Farioli'den Galatasaray maçı sözleri!
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK savunmasından büyük hata! Gaziantep FK savunmasından büyük hata! 19:18
Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! 19:11
Chelsea 1 attı 3 aldı! Chelsea 1 attı 3 aldı! 19:06
Bologna deplasmanda 3 puanı aldı! Bologna deplasmanda 3 puanı aldı! 18:59
F.Bahçe deplasmanda farklı! F.Bahçe deplasmanda farklı! 18:39
Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi! Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi! 18:37
Daha Eski
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:58
Udinese - Bologna | CANLI Udinese - Bologna | CANLI 17:01
Lille farklı kazandı! Lille farklı kazandı! 17:09
F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! 17:31
Kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray! Kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray! 17:34
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı | CANLI Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı | CANLI 17:46